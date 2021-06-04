Катастрофа МАУ: чотири країни направили Ірану вимоги

Чотири країни, громадяни яких загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року, направили Ірану ряд вимог.

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

У спільній заяві України, Канади, Великої Британії та Швеції вказується, що Іран повинен виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав в повному обсязі.

Серед вимог: визнання вчинення неправомірних дій і повний звіт про обставини, які призвели до збивання літака, публічне вибачення, повернення зниклих і вкрадених особистих речей жертв, забезпечення прозорості кримінального розслідування заснованого на принципах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріального і морального збитку, заподіяної жертвам і їхнім сім'ям незалежно від національності і в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.

"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів з репарацій, які ми будемо проводити сумлінно", - йдеться в заяві.

В Україну для переговорів прибула делегація з Ірану.

Верховний суд канадської провінції Онтаріо раніше визнав знищення літака української авіакомпанії МАУ терористичним актом. В Ірані назвали рішення суду безпідставним. У Тегерані стверджують, що суд Онтаріо не має юрисдикції для прийняття рішень в цьому випадку. за матеріалами