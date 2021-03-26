Керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", повідомляють в Офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу "Слов'янський щит".

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову.

"У тому числі в якості спостерігачів на "дільницях" в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополь", - йдеться у повідомленні. За матеріалами РБК-Україна.