Киві відмовили у присудженні наукового ступеня

Міністерство освіти і науки відмовило народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві у присуджені наукового ступеня кандидата наук із державного управління.

Як передає Укрінформ, про це сказала народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина у Фейсбуці.

За її даними, "Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки МОН відмінила рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження народному депутату Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з державного управління".

Також Гришина повідомила, що керівника спецради, наукового керівника Киви та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

У пресслужбі Міносвіти поінформували, що Атестаційна колегія ухвалила відповідне рішення стосовно Киви за результатами розгляду рекомендацій експертних рад із питань проведення експертизи дисертацій МОН.

"Відповідно до рекомендацій, скасовано рішення щодо присудження наукових ступенів... кандидата наук Киві І.В.", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 квітня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". При цьому представники наукового середовища та журналісти заявили, що виявили низку порушень, про які вони повідомили керівництву МОН, вимагаючи скасувати рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

У червні 2021 року МОН повідомляло, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання Киві ступеня кандидата наук.

Водночас 17 листопада Кива заявив, що його позбавили наукового ступеня.

Після цього у МОН пояснили, що станом на 23 листопада Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували.