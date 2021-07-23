Київ різко розкритикував Москву через залучення населення окупованого Донбасу до виборів у РФ

Міністерство закордонних справ України прокоментувало залучення населення тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях до виборів в Росії, які відбудуться у вересні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У відомстві такі дії назвали "грубим порушенням норм та принципів міжнародного права та законодавства України".

Також у міністерстві висловили "рішучий протест" щодо залучення жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області до виборів.

Організацію виборів із залученням жителів окупованих територій, на думку МЗС, "ставить під сумнів легітимність результатів виборів".

Такі дії Росії у відомстві назвали цинічними "з огляду деградації безпекової ситуації у зоні конфлікту", яка проявляється у порушенні режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також з подальшим погіршенням гуманітарного та соціально економічного становища на тимчасово окупованих територіях.

МЗС закликало міжнародне співтовариство засудити такі дії Росії та не визнавати результати виборів. Також у міністерстві просить посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Від Росії МЗС вимагає скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити кроки щодо "подальшої інтеграції жителів тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ".

20 липня жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей з російськими паспортами дозволили голосувати онлайн на виборах до російської Державної думи.

У ЦВК РФ повідомили, що на виборах депутатів Держдуми дистанційно може проголосувати "громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, що отримав громадянство у спрощеному порядку". За матеріалами nv.ua