Київрада призначила заступником Кличка екскерівника поліції Києва Крищенка
23 вересня, 2021 четвер 13:08 Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко став заступником голови КМДА Віталія Кличка
Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні у четвер, 23 вересня.
Так, за призначення Крищенка на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень проголосував 91 депутат.
Двоє депутатів були проти.
10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.
За матеріалами Еспресо TV.