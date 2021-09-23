Київрада призначила заступником Кличка екскерівника поліції Києва Крищенка

23 вересня, 2021 четвер 13:08 Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко став заступником голови КМДА Віталія Кличка

Відповідне рішення ухвалили депутати Київради на засіданні у четвер, 23 вересня.

Так, за призначення Крищенка на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень проголосував 91 депутат.

Двоє депутатів були проти.

10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.

11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.

За матеріалами Еспресо TV.