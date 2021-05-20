Кличко відповів Зеленському щодо оббивання порогів чиновників

Віталій Кличко, мер Києва, 20 травня прокоментував відповідь президента Володимира Зеленського під час прес-конференції щодо обшуків в оточенні міського голови. Раніше глава держави поскаржився, що Кличко "постійно телефонує, приходить без запису, навіть коли у мене немає часу".

Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і запитую, коли їм зручно зустрітися. Тим більше не в моїх правилах ходити, оббивати пороги кабінетів, - зауважив Кличко у Телеграм.

Він додав, що телефонував у приймальню до глави держави й писав президенту задля зустрічі з робочих питань.

Зустріч за останніх півроку так і не відбулася. А коли немає комунікації, - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?, - запитав мер столиці.

Окрім цього, Кличко назвав себе вихованою людиною, яка не ходить оббивати пороги високих кабінетів.

Також мене здивували звинувачення, мовляв, "не треба красти із бюджету"... Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави... Це - маніпуляції й дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі, - зазначив Кличко.

Міський голова Києва висловив думку, що Зеленському надають "якусь викривлену інформацію" й нагадав, що всі факти зловживань мають бути доведені в законному порядку.

Нагадаємо, що з 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва. Це нібито пов'язано з "відкатами" і здирництвом у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 млн грн). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного - голови виконкому партії УДАР. Ці обшуки Віталій Кличко називає спробою тиску на київську владу. За матеріалами racurs.ua