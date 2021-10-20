Кличко вперше за рік зустрівся із Зеленським в Офісі президента

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 19 жовтня вперше за рік зустрівся на Банковій із президентом Володимиром Зеленським. Про це Кличко розповів у коментарі ZN.UA .

За словами Кличка, вони із Зеленським перетнулися 6 жовтня на заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Кличко сказав, що сам підійшов до Зеленського і запропонував зустрітися. Президент погодився. Вчора, 19 жовтня, на Банковій відбулася зустріч президента з мером столиці.

"Ми дійсно зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці", - сказав Кличко.

Разом з тим він спростував інформацію про те, що під час бесіди обговорювалися питання майбутнього ухвалення закону про столицю, де будуть розведені повноваження мера і глави КМДА.

5 жовтня в інтерв'ю РБК-Україна Кличко сказав, що у нього немає особистого конфлікту із Зеленським, але з Банковою керівник столиці не спілкується. За словами мера, "Банкова повністю абстрагувалася від спілкування".

На твердження Зеленського про те, що Кличко нібито мало не живе на Банковій і проситься на зустріч, мер зазначив: "Я дійсно телефонував. Адже комунікація необхідна - у нас величезна кількість питань, що стосуються життєдіяльності міста Києва".

Кличко також заявив, що поки не планує брати участь у виборах президента, але хоче повести партію УДАР у Верховну Раду. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ