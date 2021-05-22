Кличко - Зеленському: Я думав, що у нас спільні вороги

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко нагадав президенту Володимиру Зеленському про необхідність "спільно боротися".

"Намагаються зробити ворогів. Я президенту не ворог. Я думав, що у нас спільні вороги: захмарні тарифи, маленькі зарплати, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики. Я приходжу до президента не з особистих питань - особистих питань у мене немає. Як мер міста, вирішуючи проблеми людей, як голова асоціації міст України - щодо тарифів, ціни на газ. Багато питань щодня. І це вкрай важливо - комунікація. Я переконаний, що повинна бути синергія", - сказав Кличко в ефірі ток-шоу Савіка Шустера у відповідь на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Кличко нібито приходить в офіс президента і намагається зустрітися з ним.

Мер Києва зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

"Я в минулому боєць. І завжди залишаюсь бійцем. Борюсь постійно. Але ні в якому разі я не хочу боротись всередині країни. Це велика помилка. У нас дійсно багато викликів. І наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротись один з одним. Нам потрібно об'єднувати зусилля перед викликами", - наголосив лідер "УДАРу".

Кличко зазначив, що інтереси людей повинні бути вище за політичні амбіції.

"Переконаний, що загострення такої ситуації може нести негативні наслідки і дестабілізації. Якщо буде дестабілізація в серці країни, це матиме наслідки в усіх регіонах. Інтереси людей мають бути в пріоритеті перед персональними амбіціями тих чи інших політиків. Я завжди за це боротимуся", - підсумував лідер "УДАРу".

Президент Зеленський на пресконференції в Києві в четвер заявив, що не хоче говорити ні хорошого, ні поганого на адресу мера Києва Віталія Кличка, і конкурентом на президентських виборах його не бачить, а слідчі дії правоохоронців на комунальних підприємствах столиці пояснює виключно розкраданнями коштів їх бюджету.

"Мені здається, те, що питання правоохоронців, те, що тривають обшуки ... Так не треба було красти гроші з бюджету. Мені здається, це справедливо", - сказав Зеленський, наголошуючи безпосередньо на факті проведення обшуків.

Він висловив думку про те, що Кличко неправильно публічно поводиться.

"Мені здається, справедливе запитання: що він хоче від мене ... Він постійно мені пише, телефонує, записується на прийом, навіть приходить в офіс президента", - сказав глава держави.

Зеленський сказав, що він готовий зустрітися з Кличком, але у нього поки на це не вистачає часу. За матеріалами Інтерфакс-Україна.