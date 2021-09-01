Клімкін про візит Зеленського до США: Байден словам не вірить

Під час візиту до США президенту України Володимирові Зеленському потрібно продемонструвати президенту США Джо Байдену, що в української влади є політична воля. Таку думку висловив 1 вересня у Facebook колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Наші очікування явно завищені. Ми знову ж таки сподіваємось, що "дядько Джо" вирішить усі наші проблеми. А ще більше сподіваємося, що він зробить це за нас і без нас. Візит Зеленського до США - це в першу чергу можливість показати, що в нас є стратегія та політична воля. Про них можна звісно говорити, але Байден, як кажуть, "словам не вірить", - написав український дипломат.

Він пояснив, що нинішній глава Білого дому "занадто довго в політиці".

"Історія успіху у відносинах зі США цілком реальна, але вона неможлива без нашої історії успіху. Нікому слабкий та нерішучий партнер, а союзник тим більше, не потрібен. Подивіться на Афганістан та робіть висновки", - заявив Клімкін. За матеріалами Гордон.