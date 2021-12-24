Клопотання про арешт: адвокати Порошенка очікують інформації з суду та Офісу генпрокурора

Адвокати очікують будь-якої інформації із Печерського райсуду Києва та Офісу генерального прокурора щодо клопотання про арешт п'ятого Президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу "ЄС", про це адвокати Ігор Головань та Іля Новіков сказали на брифінгу.

"Нам наразі невідомо, чи суд Печерський, або якийсь інший прийняв якесь рішення стосовно арешту Петра Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію у ЗМІ, в тому числі російських ЗМІ, які цю новину підхопили, начебто таке рішення уже ухвалено", - зауважив Новіков.

"Ми знаємо тільки те, що таке рішення не відбувалося у присутності адвокатів Порошенка. І в контексті вчорашньої ситуації в ДБР, коли нас не пустили на так гучно анонсований начебто допит Петра Порошенка, - цілком очікувана ситуація, що таке клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують розглянути в таємний спосіб", - сказав Новіков.

"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду, що вони там вирішити і чи взагалі було таке засідання. Ми очікуємо інформацію від Офісу генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили, що такого роду клопотання взагалі було подане. І ми звісно очікуємо, що нас буде, як передбачено законом, заздалегідь своєчасно проінформовано про те, що вони мають намір розглядати будь-які клопотання, пов'язані з Петром Порошенком", - заявив адвокат.

Як нагадав Новіков, "Петро Порошенко публічно оголосив, що він повертається до України у першій половині січня наступного року".

Як повідомляв Укрінформ, Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні уже повідомили про підозру народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Прокуратура клопотала в суді для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень. Водночас суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ексміністр Демчишин наразі перебуває у розшуку.

В Офісі генпрокурора сьогодні, 24 грудня, повідомили, що погодили клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

"У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень", - сказали в ОГП.

Крім того, у Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили Укрінформу в цьому суді.