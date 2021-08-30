Колишній посол США в Україні припускає, що США приєднаються до переговорів стосовно конфлікту на Донбасі

Існує ймовірність, що США приєднаються до переговорів в Нормандському чи якомусь іншому форматі щодо врегулювання конфлікту на сході України. Це може стати новим розділом в американо-українських відносинах.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Дипломат зазначив, що наявні переговорні формати стосовно Донбасу - Нормандський формат і переговори на Мінському майданчику - не дають результату.

"Може бути, якщо Сполучені Штати приєднаються до цих переговорів, до Нормандського формату або, може бути, до будь-якого іншого формату... Можливо навіть, що США приєднаються безпосередньо до України в переговорах із росіянами. Може бути, вдасться домогтися прогресу. І якщо трапиться так, то це стане новим елементом наших відносин", - заявив Тейлор.

Водночас експосол підкреслив, що наразі це питання відкрите і стане однією з головних тем, які будуть обговорювати президенти Володимир Зеленський і Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні. Тейлор висловив сподівання, що Зеленський запропонує Байдену приєднатися до Нормандського формату.

"Я сподіваюся, Зеленський запросить Байдена приєднатися до цього переговорного майданчику - до Нормандського формату. Я сподіваюся на це, але ми не знаємо, чи скаже президент Байден "так". Сподіваюся, що він відповість позитивно, і нинішня адміністрація США прийме на себе такі зобов'язання. Хоча і не знаю точно, відбудеться це чи ні. Ми дізнаємося це, коли розмова двох президентів відбудеться", - сказав Тейлор. Росіяни хочуть вести переговори з американцями

Дипломат зазначив, що у президента Росії Володимира Путіна своє бачення ролі США в переговорному процесі щодо Донбасу. У Кремлі хочуть, щоб США змусили Україну виконувати Мінські домовленості.

"Американці не стануть цього робити. Американці точно не будуть цього робити. Ми прекрасно розуміємо, що Мінські угоди - однобокий документ. Мінські домовленості вигідні Росії та невигідні Україні. Тому, якщо президент Байден погодиться приєднатися до цих переговорів, то він приєднається для того, щоб підтримувати Україну - проти Росії", - сказав він.

Дипломат додав, що є ймовірність того, що Росія погодиться на приєднання Сполучених Штатів до переговорів, тому що Путін зацікавлений у підтримці контактів зі США.

"Росіяни хочуть переговорів з американцями. Подивимося, наскільки вони (Путін і Байден, - ред.) Зможуть домовитися між собою з цього питання", - резюмував Тейлор.

31 серпня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського до США.

1 вересня відбудеться зустріч лідера України з президентом США Джо Байденом. За матеріалами Online.ua