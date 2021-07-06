Коментар МЗС України щодо ухвалення Парламентською асамблеєю ОБСЄ термінової резолюції по Україні

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ 6 липня термінової резолюції "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі". Зазначена резолюція ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ.

Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України.

Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці.

ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку, з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку.

Коментуючи ухвалення документа, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: "Це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ".

За матеріалами Урядовий портал.