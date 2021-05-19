Комітет Ради підтримав призначення Ляшка на посаду глави МОЗ

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації ухвалив рішення щодо призначення Віктора Ляшка на посаду глави МОЗ. Під час останнього засідання "за" проголосувало 13 депутатів, один утримався.

"Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - сказав глава комітету Михайло Радуцький.

Напередодні Верховна Рада 292 голосами відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він обіймав посаду міністра охорони здоров'я з 30 березня 2020 року. Тоді Верховна Рада лише з другої спроби змогла проголосувати за його призначення.

Максим Степанов вважає, що політичні сили не вдоволені його "боротьбою за високі зарплати і соціальні гарантії медиків". Свою відставку він назвав "підкилимними іграми", які влаштували "політичні сили з низьким рейтингом".

Про те, що збилося всередині державної машини, яка так довго оберігала некомпетентного, але сильно амбітного міністра читайте у статті Алли Котляр "Нахабство - друге щастя".

За матерiалами ZN.UA