Комітет Ради підтримав призначення Верещук віцепрем'єром з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Профільний комітет Верховної ради підтримав призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє на Telegram представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, сьогодні пройшло засідання комітету Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин

"Прийнято рішення рекомендувати Верховній раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Ірину Верещук на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій", - написав Мельничук.