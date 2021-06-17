Комітет Ради рекомендував нардепам ухвалити закон про реформу КСУ в другому читанні

Парламентський комітет з питань правової політики сьогодні, 17 червня, розглянув законопроєкт 4533 щодо реформи Конституційного суду України. Комітет рекомендував Верховній раді підтримати документ у другому читанні.

Про це повідомила представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

За словами Совгирі, комітет рекомендував схвалити документ у редакції, яку він запропонував.

"Комітет ... сьогодні на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати ВРУ прийняти в другому читанні і у цілому законопроєкт "Про конституційну процедуру" (актуальна назва на друге читання "Про процедуру розгляду справ і виконання рішень КСУ") в редакції, запропонованій комітетом", - заявила вона.

Нагадаємо, доопрацьований законопроєкт No4533 про реформу КСУ був схвалений парламентом за основу у середині квітня. за матеріалами РБК - Україна.