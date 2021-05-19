Комітет Ради рекомендував призначити Любченка міністром економіки України

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики рекомендував призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки. Про це повідомив у Telegram 19 травня народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Комітет із питань економічної політики рекомендував призначити Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету", - написав він.

Гетманцев переконаний, що в залі не буде проблем із призначенням, і запевнив, що завтра, 20 травня, засідання Ради почнеться з розгляду кадрових питань.

Рада 18 травня проголосувала за звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 19 травня за пропозицією парламентської монобільшості - фракції "Слуга народу" - вніс у Раду подання про призначення трьох нових міністрів. На посаду міністра охорони здоров'я пропонують призначити заступника глави відомства, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, на пост міністра економіки - Любченка, а на посаду міністра інфраструктури - голову "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Любченко очолював Держподаткову з квітня 2020 року. Тоді його призначили на посаду без конкурсу - через укладення контракту тільки на період дії карантину.

Кабмін оголосив конкурс на посаду голови ДПС 18 березня 2021 року і 14 квітня призначив Любченка головою Держподаткової на п'ять років. За матеріалами "Гордон".