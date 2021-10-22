Комітет Ради рекомендував відсторонити Третьякову від засідань парламенту на 5 днів

Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту відсторонити голову парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів, повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Згідно із повідомленням, голосувати за таке рішення можуть уже наступного пленарного тижня 2-5 листопада. Також депутати розглядатимуть питання без обговорення.

Галину Третьякову можуть відсторонити від засідань парламенту за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова.

Так, у чаті "Слуги народу" вона прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше". Після цього члени групи "За майбутнє" зажадали від керівництва фракції "Слуга народу" вибачень за висловлювання Третьякової.

Згодом всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях. Також голови усіх фракцій і груп українського парламенту, крім "Слуги народу", вимагають відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, про смерть народного депутата стало відомо вранці 8 жовтня. Непритомного Полякова знайшли в таксі співробітники патрульної служби. Поліцейські проводили реанімаційні заходи, викликали швидку. Реанімувати Полякова намагалися і прибулі на виклик медики, але врятувати чоловіка не вдалося.

Згідно з результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Токсикологічна експертиза виявила в крові померлого метадон і алкоголь.

Водій стверджував, що підібрав пасажира на зупинці в Дніпровському районі Києва. Але згодом визнав, що збрехав "під тиском" правоохоронців. Згідно з новою версією, у таксі депутата пересадили з іншої машини, за кілька хвилин поїздки тому стало зле.

У день смерті Поляков вечеряв із помічником своєї колеги з групи "За майбутнє" Русланом Джамбулатовим. Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України, однак Джамбулатова не затримували. За матеріалами ZN.UA