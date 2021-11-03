Комітет ВР підтримав подання Зеленського про звільнення члена ЦВК, який потрапив до реєстру корупціонерів

Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування держвлади підтримав подання Президента України Про звільнення члена ЦВК Віталія Греня. Про це повідомив заступник голови Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram, передає УНН.

"Комітет організації держвлади підтримав подання Президента про звільнення члена ЦВК Віталія Греня", - написав Качура.

За його словами, звільнення ініційоване через набрання законної сили рішенням суду про адміністративне правопорушення пов'язаним з корупцією.

4 жовтня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. До неї увійшли 17 осіб, серед яких Віталій Грень.

У травні 2021 року Віталій Грень потрапив до реєстру корупціонерів.

Він також був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Грень звернувся до суду з проханням заборонити Президенту внести подання про дострокове припинення його повноважень. За матеріалами УНН.