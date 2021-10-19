Комітет з питань бюджету рекомендував Раді ухвалити проєкт держбюджету-2022 у першому читанні

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт держбюджету на 2022 рік у першому читанні, повідомив голова комітету Юрій Арістов.

Як він зазначив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок, його підтримали 24 із 25 присутніх депутатів, один не голосував.

За словами Арістова, комітет також розглянув урядовий законопроєкт No6062 з поправками до Бюджетного кодексу й рекомендував внести його до порядку денного та прийняти за основу.

Комітет також підтримав проєкт закону No5853 (один із технічних законопроєктів про банківське реформування) щодо внесення зміни до ст. 33 Бюджетного кодексу України про уточнення інформації, яка подається Нацбанком для складання Бюджетної декларації.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує найближчої середи, 20 жовтня, розглянути в першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.