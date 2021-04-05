Конфлікт Бутусова і Мураєва: поліція розслідує погрози журналісту

Поліція почала розслідування за фактом погроз на адресу журналіста Юрія Бутусова. Потерпілого вже допитали, проводяться інші слідчі дії, повідомили в НПУ в неділю, 5 квітня.

Про погрози з боку колишнього народного депутата Євгенія Мураєва Бутусов повідомив на своїй сторінці у Facebook 2 квітня. За словами журналіста, після ефіру на телеканалі "Україна 24", в одному з приміщень каналу Мураєв у компанії п'яти-шести охоронців погрожував йому розправою.

Інформацію про інцидент поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Слідчі прийняли у Бутусова заяву про злочин і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про порушення ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу (погроза вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна щодо журналіста у зв'язку зі здійсненням журналістом законної професійної діяльності).

Стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт або позбавлення волі на строк до трьох років.

Події, про які йдеться, відбулися увечері 1 квітня в ефірі ток-шоу "Народ проти". Бутусов пояснив, що його обурили заяви Мураєва про "конфлікт" у Донбасі, за який Росія нібито не несе відповідальності, а також про "особливий статус для всіх регіонів України".

"Мураєв говорив... що те, що трапилося в 14-му, це виключно внутрішні проблеми, що не мали права відстороняти законного президента Януковича. Сказав, що в 14-му році загострення в Харкові почалося, коли на Римарській вбили мирних жителів..., а на зауваження одного з ведучих... про російське походження "Мотороли" нахабно заявив, що "Моторола" насправді... з Донецька! Висновок, який зробив Мураєв, що кожній області України потрібно надати "особливий статус", що тільки мирний шлях, це ми все самі повинні робити згідно Мінським угодами, а Росія ні до чого", - обурився Бутусов.

У відповідь журналіст назвав Мураєва "російським агентом і брехуном", а коли політик почав його перебивати, Бутусов встав зі свого місця.

"Я встав і підійшов до нього, щоб він був змушений відірватися від потоку своєї брехні й зрозумів, що його антидержавні заклики не залишаться без відповіді", - пояснив Бутусов.

Після ефірі діалог перемістився зі студії до іншого приміщення каналу.

За словами Бутусова, Мураєв звернувся до нього зі словами: "Це мій телеканал! Ще раз таке зробиш, я тебе у...бу! Якби це не був мій телеканал, я б з тобою розібрався прямо тут!".

"У відповідь я сказав:" Ось ти й проявив себе, ти просто бандит за російські гроші, і тебе дратує коли тобі це говорять. Давай, спробуй, я готовий тобі відповісти". Мураєв постояв, розвернувся і пішов. Навколо нього було очевидно п'ять або шість охоронців, вони дуже кумедно виглядали", - переказав Бутусов свій діалог з Мураєвим.

Свою версію подій Мураєв озвучив в ефірі власного телеканалу "Наш". Політик звинуватив Бутусова в "наклепі" і заявив, його нібито "запросили вийти, але битися відмовилися".

За матеріалами ZN.ua