Конфлікт на сході України спричинений агресією Росії – Євросоюз

Збройний конфлікт на сході України спричинений агресією Російської Федерації, яка має припинити називати себе посередником і, як сторона конфлікту, взяти на себе всю відповідальність за свої дії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила місія Європейського Союзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.

"Конфлікт на сході України, спричинений безперервними актами агресії з боку Російської Федерації, має залишатися в пріоритеті порядку денного ОБСЄ", - зазначається у заяві ЄС.

Також було нагадано, що Євросоюз продовжує відкидати російський наратив про те, що Росія є таким собі "посередником" у "внутрішньо українському конфлікті", що перешкоджає змістовним дискусіям як у Тристоронній контактній групі (ТКГ), так і у Нормандському форматі.

Крім того, в ЄС вказали на те, що "Мінські домовленості однозначно визначають, що ТКГ складається з представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва у Європі, з яких саме ОБСЄ є посередником".

"З огляду на це, спроби Росії легітимізувати так звані "народні республіки" на сході України не є конструктивними. Тому ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність за свої дії та добросовісно приступити до обговорення повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві ЄС.