Конституція Речі Посполитої об'єднує всю європейську спільноту – Зеленський

Перша Конституція Речі Посполитої, ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року, була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у Твітері.

"Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту", - написав Зеленський, звертаючись до Президента Польщі Анджея Дуди.

Президент України Володимир Зеленський разом з Президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої Конституції Речі Посполитої.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.