Корнієнко про зняття Третьякової з посади голови комітету Ради: це "інший" процес

Висловлювання народного депутата поза парламентом не є "формальною підставою" для відсторонення його від участі у пленарних засіданнях Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Відповідаючи на запитання щодо імовірного покарання для народного депутата від "СН" Галини Третьякової за її сьогоднішні висловлювання, він сказав: "Ми підписали разом з колегами лист про відсторонення (від участі у 5 пленарних засіданнях ВР - УНІАН). Там є одна проблема. Вона полягає в тому, що все, що говорить депутат поза межами парламентської зали і комітетів, - це не є приводом формальним для таких дій щодо цього депутата".

Депутат припустив, що Регламентний комітет ВР це питання розглядатиме наступного пленарного тижня.

Водночас на запитання щодо ініціативи про зняття Третьякової з посади голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Корнієнко зауважив, що це "інший процес".

"Це ініціюються зміни до постанови про комітети. Ми поки що таких змін не бачили. Ми теж не ініціювали. Будемо дивитися, чи будуть ініціативи такі від колег. У нас у фракції неоднозначне ставлення саме до зміни голови комітету", - підсумував парламентар.

Сьогодні, 8 жовтня, член групи "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту заявив, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" Третьякова написала: "На одного ворога менше" - з приводу смерті депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова. Третьякова, замість вибачень, намагалася переконати, що мала рацію.

На брифінгу голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив: "Ми сьогодні підписали від усіх фракцій листа на Регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань".

Своєю чергою, співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив: "Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп в парламенті, крім "Слуги народу", і звернулися на голову Верховної Ради України і голову Регламентного комітету щодо відкликання Третьякової з посади голови профільного комітету".

Він додав, що шокований поведінкою Третьякової, і вважає, що вона узагалі "не достойна бути народним депутатом".

Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня в автомобілі таксі. За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.