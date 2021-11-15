Корнієнко пропонує на посаду голови партії "Слуга народу" Шуляк

Перший віцеспікер Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує обрати на цю посаду нардепку Олену Шуляк. Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" 15 листопада.

"Наша ідея полягає в тому, щоб голова партії був не лише її керівником і депутатом, а займався саме партійним будівництвом 24/7. Олена Шуляк якраз чітко розуміє всі проблеми партії, має необхідні лідерські якості, щоб вести наш партійний корабель до пункту призначення і не сісти на мілину", - сказав Корнієнко.

Він додав, що вирішив скласти повноваження голови партії, щоб зосередитися на роботі першого заступника спікера парламенту. Корнієнко залишиться членом партії "Слуга народу" і братиме активну участь у її діяльності.

Шуляк у партійному списку "Слуги народу" на парламентських виборах 2019 року йшла за No13. Вона є заступницею голови комітету Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Шуляк народилася 1976 року, на момент обрання до парламенту працювала генеральною директоркою ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна", безпартійна.

8 листопада Корнієнко повідомив про рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу".

Видання LB.ua з посиланням на джерела повідомляло, що новим головою партії може стати Шуляк.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук 13 листопада назвав п'ятьох імовірних кандидатів на посаду нового голови партії.

"Пан [Андрій] Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко - це серед таких найактивніших. Я вважаю, вони можуть бути гідними продовжувачами справи пана [Олександра] Корнієнка", - сказав він.

15 листопада відбудеться з'їзд партії, головним питанням зборів стане переобрання голови політсили. За матеріалами "Гордон".