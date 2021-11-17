Корнієнко вважає, що заява нардепа Дмитрука про вступ до партії "Слуга народу" "загубилася і не знайшлася"

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Артем Дмитрук не є членом цієї партії. Про це перший віцеспікер та колишній голова політсили Олександр Корнієнко заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" 17 листопада.

"За моїми відчуттями, [Дмитрук] - не член партії. Його заява [про вступ до партії "Слуга народу"] загубилася і не знайшлася", - сказав Корнієнко.

Він також повідомив, що питання про виключення членів із партії розглядати на з'їзді політсили не потрібно. "Голова сам приймає та виключає з партії", - заявив Корнієнко.

Дмитрукові 28 років, він родом із Козятина Вінницької області, він мажоритарник, обраний нардепом у 133-му окрузі в Одесі. Має два одеські спортклуби, заявляв про намір балотуватися в мери міста, але у списку кандидатів його не було. Заявляв, що вважає "педофілом" та наркоманом Олександра Ройтбурда - відомого українського художника, який помер 8 серпня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, є одним із нардепів-антивакцинаторів.

16 листопада 2021 року Дмитрука виключили зі складу монобільшості, про причини такого рішення не повідомляли, але з 8 листопада було відомо, що він вирішив приєднатися до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолив ексспікер Ради Дмитро Разумков. Про створення самого МФО офіційно оголосили у Раді 16 листопада. Перед цим Разумков заявляв про тиск офісу Зеленського на нардепів, які мають намір увійти до його об'єднання. За матеріалами "Гордон".