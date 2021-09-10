Корупція та агресія Росії: Голова СБУ зустрівся з конгресменами США

Голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорив з американськими конгресменами, загрози, з якими Україна стикається на сьогоднішній день.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

"Наразі актуальні загрози з боку Росії пов'язані з проведенням стратегічних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021" на кордоні, спробами дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в нашій державі та виборами до Державної думи РФ. Маємо інформацію, що до голосування планується активно залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій України", - заявив Баканов.

Відтак головними завданнями для України залишаються захист територіальної цілісності, державного суверенітету та протидія гібридній агресії РФ.

"Україна - молода держава, яка чимало досягла за 30 років Незалежності та якій доводиться протистояти вкрай серйозним загрозам. Саме тому Сполучені Штати Америки продовжуватимуть надавати їй всебічну підтримку", - підкреслив конгресмен від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фіцпатрік.

Сторони визнали, що не менш актуальною загрозою для України є внутрішня корупція, боротьба з якою є пріоритетом для всіх органів державної влади сьогодні.

10 вересня Баканов зустрівся з делегацією аналітичного центру Атлантичної ради (США), яку очолив директор Євразійського центру, п'ятий посол США в Україні Джон Гербст.