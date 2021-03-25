Кравчук не бачить нормандської зустрічі до погодження нового плану щодо Донбасу

Нормандська зустріч щодо Донбасу на вищому рівні навряд чи відбудеться в квітні. Про дату такої зустрічі не варто говорити, поки не будепозгоджено новий план мирного врегулювання конфлікту.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Зокрема, він прокоментував можливість нормандської зустрічі в наступному місяці.

"На жаль, зараз я вже не можу так сказати, бо що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає більш глибоким і факти - більш очевидними. Головне, дії стають більш відкритими. Тому сказати, що зустріч буде у квітні ... я не знаю", - зазначив Кравчук.

На його думку, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод.

"Поки не буде погоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що нормандський саміт планується на квітень, проте ніяких підтверджень цієї інформації не було.

Також повідомлялося, що Росія хоче змінити принцип організації засідань "нормандської четвірки". За матеріалами РБК-Україна.