Кравчук не братиме участі в мінських переговорах до листопада-грудня - Арестович

Глава української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, імовірно, не братиме участі в роботі ТКГ до листопада-грудня. Про це в ефірі Україна 24 повідомив спікер української делегації Олексій Арестович.

"Наскільки мені відомо, він зараз у складному періоді реабілітації. Людині 87-й рік. Така операція на серці - це завжди дуже складно. Поки буде вести Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня", - сказав Арестович. Наприкінці червня Кравчук переніс операцію на серці.

26 липня прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева повідомила, що Кравчук після операції вже місяць знаходиться в реанімації. За її словами, стан здоров'я першого президента не покращився після операції. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.