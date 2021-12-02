Кравчук про відставку Ткаченка: Видатки на культуру в Держбюджеті суттєво збільшили - міністр працює

Однією з причин, чому міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку, було, що бюджет на культуру на наступний рік планувався менше за цьогорічний.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, до другого читання бюджет на культуру був суттєво збільшений.

"Тому, наскільки я знаю, міністр працює. Мають ще бути остаточні домовленості щодо майбутньої реформи гуманітарної сфери. ... Сподіваємося, міністр продовжить роботу і реалізовуватиме (заплановане. - Ред.)", - наголосила нардеп.

Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.

29 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде, оскільки міністр знайшов "точки порозуміння" з прем'єром Шмигалем. За мвтеріалами Цензор.нет