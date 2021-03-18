Кравчук змінив свою думку щодо подачі води в тимчасово окупований Крим

Перший президент України Леонід Кравчук, який допускав можливість подачі води в тимчасово окупований Крим з боку України, заявив, що країна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що немає гарантії, кому вода піде - громадянам на полив, чи військовим заводам. Про це Кравчук заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз я бачу, що Крим хочуть перетворити на військову базу і вже введений Крим в систему Російської Федерації, став одним з округів, то тепер за все несе відповідальність Росія. І Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде - громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія", - сказав він.

Кравчук прогнозує, що питання води в Криму загострюватиметься й надалі. При цьому він не виключав можливість того, що Росія робитиме спроби отримання води з материкової України шляхом атак.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь - цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду - нічого не вийде", - підсумував перший президент України.

Раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, Леонід Кравчук стверджував, що воду в анексований Крим "можна дати в разі гуманітарної катастрофи".

Нагадаємо водних ресурсів Криму вистачає для забезпечення потреб людей, однак бракує для обслуговування апетитів армії країни-окупанта.

Понад 80% потреб Криму в водопостачанні до російської окупації півострова у 2014 році забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з материкової частини України. Після окупації Криму Росією його перекрили (про блокування природних водотоків або річок у цьому випадку не йдеться).

Україна наполягає на тому, що поки півострів перебуває під російською окупацією, постачання води туди неможливі. Населенню природних запасів на півострові вистачає, а "спонсорувати" мілітаризацію Криму Росією Україна не буде.

Докладніше про те, чим загрожує Україні постачання дніпровської води в Крим, читайте в статті Валентини Самар "Обережно, Крим. Слизько і боляче.

За матеріалами Радіо Свобода, ZN.ua