Країни НАТО чітко відповіли на заклик України щодо стримування Росії - Кулеба

Країни-члени НАТО дуже чітко відповіли на заклик України поглиблювати співробітництво у військово-технічній сфері, надсилати чіткі сигнали Росії про непосильність збройної агресії та працювати над санкціями.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції в Ризі, передає кореспондент Укрінформу.

"Головне, що ми дуже чітко почули сьогодні на міністерській зустрічі відповідь на мій заклик поглиблювати зараз співробітництво з Україною у військово-технічній сфері і, друге, надсилати чіткі сигнали на всіх рівнях Росії про те, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для Росії, і, третє, працювати над санкціями. На всіх цих трьох треках відбувається дуже динамічна робота. Це те, що я сьогодні почув. Ця відповідь колег мене наразі влаштовує. Ми продовжимо працювати з ними над формуванням цього пакета стримування", - сказав міністр.

Глава української дипломатії поінформував також про два напрями співробітництва з Альянсом.

"Перший трек - це те, що НАТО може зробити як цілісний Альянс. Другий трек - це те, що кожен член НАТО може зробити на двосторонньому рівні у відносинах з Україною. І ми дуже дякуємо генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу за його принципову позицію. Він постійно закликає держави- члени Альянсу працювати якомога більше з Україною і розвивати взаємодію у безпековій сфері на двосторонньому рівні", - зазначив Кулеба.

Він додав, що держава обговорює з кожною країною конкретний внесок у пакет стримування, а також зауважив про механізми НАТО, в який Україна бере участь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 грудня брав участь у засіданні глав МЗС держав-членів НАТО в Ризі на запрошення генерального секретаря Єнса Столтенберга. За матеріалами Укрінформ.