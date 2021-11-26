Кремль відреагував на заяву Зеленського про підготовку РФ держперевороту в Україні

В адміністрації Володимира Путіна запевняють, що вони ні до чого, і взагалі Кремль "не займається такими справами".

Про це, 26 листопада, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні державного перевороту за участю РФ, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють ЗМІ РФ.

Пєсков спростував заяву Зеленського про участь Росії у підготовці держперевороту в Україні.

"Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - наголосив Пєсков.

Раніше під час пресмарафону, присвяченого екватору перебування при владі Володимир Зеленський, заявив, що в Україні на 1-2 грудня готувався державний переворот.

За даними розвідки, російські організатори планували політичну дестабілізацію. У цей процес РФ мала намір втягнути українського бізнесмена Ріната Ахметова та його близьке оточення.