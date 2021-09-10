Кучма заявив, що проведення зараз виборів в ОРДЛО було б "нонсенсом"

Проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей неможливе, поки не закрите питання гарантування безпеки в ОРДЛО. Про це 10 вересня на полях форуму Ялтинської європейської стратегії заявив другий президент України, колишній голова української делегації в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма, передає кореспондент "Гордон".

Він зазначив, що п'ятий президент України Петро Порошенко змушений був підписати Мінські угоди.

"Я переконаний, що Порошенко прийняв єдино правильне на той час рішення, бо в нього виходу не було, оскільки в Україні йшла повномасштабна війна... Я знаю, що ні [канцлерка Німеччини Ангела] Меркель, ні [колишній президент Франції Франсуа] Олланд, ні тим більше [президент РФ Володимир] Путін не підтримали нічого іншого, крім того, що вони намалювали в тому проєкті", - сказав Кучма.

За його словами, ідеться передусім про гарантування безпеки на окупованих територіях.

"Якщо Росія сьогодні не виконує цей головний пункт, то говорити про останній, про кордони, чи робити якісь вибори на цій території - це нонсенс", - підкреслив Кучма.