Кулеба: Білорусь не закривала кордон з Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною через буцімто контрабанду зброї з України.

Про це Кулеба заявив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії зауважив, що Лукашенко - любитель резонансних заяв і дуже часто "розмовляє заголовками, які відразу потрапляють у медіа".

"Тут треба зберігати спокій і завжди розуміти, що Олександр Лукашенко - це людина, щодо якої потрібно робити ретельний фактчекінг. І запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден фактчекінг, тому що це просто не відповідає дійсності за жодним параметром, як і його заява про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - сказав Кулеба.

Він акцентував, що Україна не шукає конфлікту, але завжди буде дуже жорстко захищати свої інтереси, якщо хтось спробує цей конфлікт нам нав'язати.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Лукашенко заявив 2 липня на урочистих зборах на честь Дня незалежності Білорусі, що доручив прикордонним військам Білорусі повністю перекрити кордон з Україною. Він мотивував це тим, що буцімто в Білорусь з України надходить "величезна кількість зброї". За матеріалами Укрінформ.