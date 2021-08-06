Кулеба і Блінкен провели зустріч у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 серпня провів зустріч у Вашингтоні з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Кулеба, коментуючи зустріч, сказав, що Україна хоче продуктивного і результативного візиту президента Володимира Зеленського в США 30 Серпня.

"США діяли рішуче, коли Росія вдалася до ескалації вздовж нашого кордону і на окупованих територіях України всього кілька місяців тому. І з того часу у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, як сказав Ентоні, щоб підготувати візит мого президента до Вашингтона. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, мав багато результатів, які виведуть наші відносини на наступний рівень, - сказав Кулеба перед переговорами з Блінкеном.

Держсекретар Блінкен заявив, що він радий вітати в США Кулебу та українську делегацію.

"Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент США Джозеф Байден очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці місяця. Ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до цього візиту. У нас багато роботи, яка зараз триває, - вказав він.

Блінкен також підтвердив підтримку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми будемо і далі працювати разом заради Сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії, але також просуватися вперед життєво необхідним шляхом реформ, які надалі будуть зміцнювати її демократію та економіку. Ми обговоримо і ряд інших спільних регіональних викликів, - зазначив держсекретар.

Раніше Білому домі офіційно оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. За матеріалами Слово і діло.

4 серпня стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського в США. Під час візиту вони повинні зустрітися, зокрема, з главою Держдепартаменту США, сенаторами та іншими політиками Сполучених Штатів.