Кулеба і Єрмак обговорили з радником Байдена ситуацію в Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і олова Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні обговорили у Вашингтоні з радником американського президента Джейкобом Салліваном ситуацію на Донбасі.

Крім того, як повідомляє Офіс президента, в ході зустрічі також обговорювалася підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США і його зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом, яка запланована на 30 серпня.

"Особливу увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами і останнім досягненням в процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ", - додали у Зеленського.

Як повідомлялося, голова МЗС Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона 4 серпня для підготовки майбутньої зустрічі двох президентів.

Візит Зеленського в Вашингтон відбудеться після установчого саміту "Кримської платформи", участь в якому візьмуть делегації понад 30 країн, в тому числі представники США. На думку Кулеби, це має посилити позиції президента України. За матеріалами ZN.ua