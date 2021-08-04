Кулеба і Єрмак прибули до США для підготовки візиту Зеленського

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона, для того, щоб підготувати офіційний візит президента Володимира Зеленського до США, який запланований на 30 серпня. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомив Дмитро Кулеба у Facebook, інформує "Дом".

За словами міністра, заплановані зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

"Станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що у лідерів США та України є "низка великих тем" для обговорення.

"Якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - написав глава МЗС України.

Також Дмитро Кулеба акцентував: важливим є той факт, що візит Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться одразу після "наймасштабнішої в історії України міжнародної події" - саміту "Кримської платформи".

Раніше повідомлялося, що енергетична безпека, російська агресія і проведення реформ - це головні теми, які обговорять президенти України і США у Вашингтоні 30 серпня.