Кулеба і Єрмак зустрілися з Блінкеном та сенаторами в рамках підготовки візиту Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ОП.

"Співрозмовники відзначили, що зустріч лідерів України та США, яка запланована на 30 серпня, стане черговим кроком у зміцненні стратегічного партнерства між двома державами. Окремо сторони зупинилися на подальшому розвитку українсько-американського партнерства в безпековій та військово- технічній сферах", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі значну увагу було приділено ситуації на Донбасі та спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України.

Крім того, представники України та США обговорили питання енергетичної безпеки України та регіону в цілому.

"Торкнулися співрозмовники й теми реалізації реформ в Україні. Зокрема, під час розмови було відзначено прогрес нашої країни в очищенні судової системи і боротьбі з корупцією", - зазначили в ОП.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що також відбулися зустрічі в Конгресі з членами українського кокусу - впливовими сенаторами Джин Шахін, Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером Вікером, Бобом Менендесом, Бенджаміном Кардіним та конгресменом Бредом Шерманом.

Окремо Кулеба та Єрмак зустрілись з представниками провідних інформаційно- аналітичних центрів Вашингтона.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.