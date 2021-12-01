Кулеба назвав головні потреби України в оборонній сфері

Україна має повне право отримувати військові технології та зброю від партнерів. Про це 30 листопада у Ризі сказав журналістам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що Україна не перебуває під жодними санкціями чи ембарго щодо постачання зброї.

"Щодо потреб в оборонній сфері у першу чергу йдеться про конкретні речі, які зміцнюють наші збройні сили - починаючи від устаткування, військової техніки. Тому що армія - це не лише "танки-літаки-гармати". Є й інші важливі речі: парамедицина, системи зв'язку. Наші ключові потреби зараз - це системи протиракетного і протиповітряного захисту", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що передавати Україні військові технології та зброю чи ні - виключно питання політики і не питання будь-яких юридичних обмежень.

Кулеба перебуває у столиці Латвії, де відбувається засідання глав МЗС країн - членів НАТО. Його 15 листопада запросив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Як наголошують на сайті МЗС України, 1 грудня Кулеба "детально поінформує союзників НАТО про актуальну безпекову ситуацію, обговорить практичні кроки задля зміцнення безпеки нашої держави та громадян, комплексний пакет стримування Росії від подальшої агресії".

Провідним партнером України в оборонній сфері є Сполучені Штати, повідомив Кулеба 25 листопада. Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США 2021 року становив понад $130 млн, сказав дипломат.

Особливо важливо, що США "надають українській армії високотехнологічне обладнання, яке не виробляється національним оборонним комплексом або є критичним", пояснив Кулеба.

Він також назвав Канаду "надійним другом і партнером" України та уточнив, що вважає "дуже важливою" оборонну співпрацю з Великобританією.

На початку вересня 2021 року в межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США уряди країн підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США. Угода, зокрема, передбачала надання Україні додаткових $60 млн.

У документі йшлося, що американська допомога охоплюватиме бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні ефективніше захищати себе від російської агресії.

Перша партія у межах додаткової допомоги прибула до України 10 жовтня, друга - 18 жовтня, третя - 22 жовтня, четверта - 14 листопада. За матеріалами Гордон.