Кулеба назвав звіт Ірану щодо збитого Boeing "збіркою маніпуляцій"

В Ірані опублікували підсумковий звіт у справі про збитий над Тегераном український Boeing. В українському МЗС документ розкритикували.

Цей документ є збіркою маніпуляцій, в якому не були враховані зауваження і пропозиції української сторони, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в коментарі, який надала LIGA.net пресслужба міністерства.

Сьогодні в іранській організації цивільної авіації опублікували фінальний звіт у справі про трагедію з Boeing. За даними Reuters, причиною катастрофи було названо помилку оператора іранських ППО, який прийняв лайнер за ворожу ціль і вистрілив у літак двома ракетами.

В українському МЗС документ розкритикували.

"Те, що опублікував Іран - цинічна спроба приховати справжні причини збивання нашого літака", - підкреслив міністр.

За словами Кулеби, Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, саме розслідування було упередженим, докази - вибірковими, а висновки - оманливими. До того ж, Іран не врахував зауваження України, а сам документ не розкриває причини трагедії.

"Це не звіт, а збірка маніпуляцій, метою яких є виправдати ісламську республіку Іран. Іран не зміг взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не відбувалося", - заявив глава МЗС.

На закінчення Кулеба зазначив, що у разі "якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину в цій трагедії, ми це зробимо разом із партнерами, щоб справедливість перемогла".

8 січня 2020 року неподалік від Тегерана розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS 752. Загинули всі 176 осіб на борту. Іран визнав, що "ненавмисно" збив Boeing.