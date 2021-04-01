Кулеба обговорив з держсекретарем Блінкеном загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на сході нашої країни, останній висловив занепокоєння у зв'язку з загостренням.

Про це заявив в середу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає УНН.

"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму. Він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України і висловив співчуття у зв'язку з недавньою загибеллю чотирьох українських солдатів", - заявив Прайс.

За даними Держдепу, Блінкен у розмові також підкреслив важливість просування верховенства права та економічних реформ в Україні для зміцнення демократичних інститутів країни і подальшої її євроатлантичної інтеграції.

Держсекретар і міністр закордонних справ також обговорили зусилля з протидії пандемії COVID-19 і просування спільних інтересів в боротьбі з наслідками зміни клімату, повідомив Нед Прайс.

МЗС України заявив напередодні, що Кулеба в розмові з Блінкеном поінформував співрозмовника про системне загострення Росією безпекової ситуації на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою прихильність режиму припинення вогню.

За матеріалами УНН.