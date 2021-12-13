Кулеба обговорив з новою главою МЗС Німеччини Донбас і "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок "Північний потік-2" і Донбас. Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що під час телефонної розмови Кулеба розповів Бербок про ситуацію на кордоні України та тимчасово окуповані території. Міністр високо оцінив наявність у коаліційній угоді нового уряду Німеччини щодо відновлення миру в Україні.

"Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед у рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з питань безпеки. Упевнені, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що Україна виступає за дієву роботу нормандського формату як важливого майданчика для переговорів. Міністр відзначив зусилля Німеччини та Франції, які докладають зусиль для повернення Росії у переговорний процес.

Кулеба наголосив на незмінній позиції Києва: "Ніякі рішення про Україну не можуть прийматися без України".

Бербок своєю чергою запевнила Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також готовності до спільної роботи із зрушення з місця переговорів у нормандському форматі.

У ході бесіди сторони порушили питання про "Північний потік-2" та енергетичну безпеку України та Європи. Кулеба подякував Бербоку за чітку позицію щодо російського газопроводу.

Міністри погодилися, що до "Північного потоку-2" має застосовуватись європейське енергетичне законодавство. Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Наприкінці розмови Куліба запросив Бербок відвідати Україну наступного року. За матеріалами "День".