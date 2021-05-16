Кулеба объяснил, почему угроза агрессии со стороны России до сих пор не миновала

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег от оптимизма относительно окончания острой фазы конфликта с Российской Федерацией.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на интервью дипломата изданию Deutsche Welle.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что официальный Киев не ожидает того, что западные партнеры направят свои войска на защиту государства от агрессии Российской Федерации. Между тем, армия РФ все еще находится на границе с Украиной, а значит, угроза возможного вторжения так и не миновала.

"Отвода российских войск так и не произошло. Вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях до сих пор находится значительная часть военной техники и личного состава армии РФ. Следовательно, то, что происходит в настоящее время, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах", - объяснил Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат отдельно акцентировал внимание на том, что непосредственно изменилась только переброска воинских частей, однако сама "угроза не миновала". Он отметил, что необходимо сохранять предельную концентрацию и быть готовыми к любым действиям России.

"Еще во времена Советского Союза были показательные суды, процессы без всякого правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, является отводом войск без самого отвода войск. И нам необходимо оставаться бдительными в данном вопросе", - заявил Дмитрий Кулеба.