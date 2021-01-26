Кулеба поділився очікуваннями від співпраці з новим держсекретарем США Блінкеном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена, призначення якого на посаду державного секретаря США підтримав Сенат. Тепер президент Джо Байден може призначити його головою Держдепартаменту.
"Вітаю Ентоні Блінкена з призначенням на посаду державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України і США на благо обох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності", - написав очільник МЗС у Twitter увечері у вівторок, 26 січня.
Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021
26 січня більшість сенаторів підтримали призначення Блінкена держсекретарем. Перед цим його кандидатуру затвердив сенатський комітет у закордонних справах.
У першій адміністрації 44-го президента США Барака Обами (2009-2013) Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки віцепрезидентf Джо Байдена.
У 2013-2015 роки Блінкен був заступником радника президента з національної безпеки, а у 2015-2017 роках - заступником державного секретаря США Джона Керрі.
Під час президентської кампанії Блінкен був радником Байдена і його спікером із зовнішньополітичних питань.
Серед іншого, Блінкен заявляв, що адміністрація Байдена планує надати летальну зброю Україні. За матеріалами ZN.ua