Кулеба подякував Ґрау за її "вміле керівництво" ТКГ щодо Донбасу

1 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter привітав фіна Мікко Кіннунена зі вступом на посаду представника ОБСЄ і тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Привітання Кіннунену зі вступом на посаду спецпредставника ОБСЄ в Україні й тристоронньої контактної групи. Особлива подяка амбасадорці Гайді Ґрау за її вміле керівництво ТКГ протягом останніх півтора року", - написав український дипломат.

2014 року, відразу після анексії Криму, на сході України Росія почала збройну агресію. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри на надані Україною факти й докази.

Переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі проводять у тристоронній контактній групі в Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також у нормандському форматі - за участю представників України, Франції, Німеччини та Росії.

Швейцарська дипломатка Гайді Ґрау обіймала пост спецпредставниці ОБСЄ у ТКГ із кінця 2019 року. 21 липня 2021 року вона попрощалася з учасниками консультацій.

З 1 серпня ОБСЄ очолює Кіннунен.

У засіданнях у ТКГ перерва до кінця серпня, вона пов'язана з відпустками. За матеріалами Гордон.