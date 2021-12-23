Кулеба поговорив із Боррелем: Про безпеку України - лише за участю України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем безпекову ситуацію.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомляє у Твіттері.

"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участю України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участю ЄС", - зазначив Кулеба.

Боррель під час телефонних переговорів із Кулебою підтвердив тверду позицію ЄС з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України на тлі нарощування РФ військових сил навколо кордонів України. Така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«23 грудня 2021 року Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, для обговорення ситуації з безпеки у Східній Європі, що склалася з огляду на російське військове нарощування навколо України. Високий представник підтвердив тверду та сталу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та важку ціну», - йдеться у повідомленні.

Боррель підкреслив, що Росія має здійснити деескалацію та повністю виконати Мінські домовленості.

«ЄС проводить тісну координацію з трансатлантичними та іншими ключовими та близькими за переконаннями партнерами, включаючи обговорення двох представлених Росією проєктів угод щодо європейської безпеки. Будь-яка справжня дискусія про безпеку в Європі має... зміцнювати зобов’язання в рамках ОБСЄ і ООН, які є справжніми опорами архітектури європейської безпеки, і не призводити до їх розмивання. ЄС залишається відданим праву кожної країни робити свій суверенний вибір щодо власної зовнішньої та безпекової політики», - йдеться у документі.

Як зазначається, Високий представник ЄС Боррель та міністр закордонних справ України Кулеба домовилися продовжувати тісний контакт.

23 грудня Боррель заявив, що Європейський Союз взяв до уваги безпекові "пропозиції" від РФ, спрямовані до США і НАТО, та готовий разом із партнерами відповідати на нові загрози, спричинені агресивною поведінкою Російської Федерації.