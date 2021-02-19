Кулеба пояснив, чому політику ЄС щодо Росії не можна змінювати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс.

Український дипломат у розмові відзначив два факти, що впливають на політику ЄС щодо Росії, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

За даними МЗС, міністри обговорили політику ЄС щодо Російської Федерації напередодні засідання Ради міністрів ЄС, присвяченого цій темі. Дмитро Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів.

"Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п'яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зауважив міністр.

Так, Кулеба переконаний, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Візит Жозепа Борреля до Москви засвідчив, що на європейську ввічливість російська сторона відповідає безцеремонною грубістю", - зауважив він.

Повідомляється, що під час розмови Кулеба поінформував співрозмовницю щодо безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та подякував Естонії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.

Міністр привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи і підтвердив запрошення Президента України Володимира Зеленського Президентці Естонії Керсті Кальюлайд відвідати її інавгураційний саміт.

Довідково

П'ять принципів взаємодії з Росією було визначено ще у 2016 році.

Як повідомила тодішня верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, зазначені принципи полягають у наступному:

- умовою для змін ставлення ЄС до Росії є повне виконання мінських угод, крім того, Брюссель ніколи не визнає анексію Криму;

- Євросоюз посилюватиме зв'язки з Центральною Азією та іншими східними партнерами;

- підвищення енергетичної та стратегічної стійкості ЄС;

- вибірковість взаємодії з РФ, у пріоритеті - спільні інтереси на кшталт Сирії чи Північної Кореї;

- підтримка громадянського суспільства в Росії, поглиблення контактів між людьми з РФ та ЄС, зокрема молоді.

За матеріалами УНН