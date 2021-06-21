Кулеба пояснив, навіщо Україна купує дрони у Туреччини

Бойові БПЛА, які Україна придбала у Туреччини, потрібні перш за все для стримування Росії, для захисту, а не для нападу. Але у разі розв'язання широкомасштабного конфлікту Росією, Україна готова застосовувати БПЛА.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, спілкуючись із журналістами за результатами дипломатичного форуму в Анталії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дрони потрібні для стримування Росії. Вона подумає двічі перед тим, як задумати ескалацію чи широкомасштабний напад на Україну. І це не лише про БПЛА, це про будь-який вид військового озброєння, яке купує Україна. Ми не купуємо ні дрони, ні інше озброєння для нападу, а для власного захисту... Росія докладає зусиль, аби країни не продавали Україні зброю. Росія хоче ослабити Україну, чим слабші ми будемо, тим більше можливостей буде у Росії нав'язувати щось своє", - сказав Кулеба.

За словами міністра, бойові дрони, як й інші види озброєння, відіграють важливу роль у стримуванні Росії.

Міністр відзначив українсько-турецьку співпрацю у секторі ВПК, зокрема за напрямом БПЛА.

"Турецькі безпілотники дуже хороші. Туреччина не піддається тиску Росії. Це країна, яка має самоповагу та повагу інших країн. І наша угода (по БПЛА - ред.), вигідна обом сторонам. Стратегічно ми хочемо реалізувати дві цілі: аби турецькі дрони оснащували українськими двигунами та локалізувати виробництво дротів в Україні. Ми працюємо з турецькими партнерами за обома цими напрямками, успішні в цьому", - підкреслив Кулеба.

Як відомо, у Туреччині збирають нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 для України.

Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.