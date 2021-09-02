Кулеба про візит Зеленського до Вашингтона: це була "дуже відверта розмова без реверансів".

Візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона і його відверта розмова з Президентом США Джозефом Байденом є класичним прикладом win-win, тобто виграшу для обох сторін.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн- включення на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можемо абсолютно відверто сказати, що цей візит Президента Зеленського до Вашингтона - це класичний приклад win-win, тобто коли обидві сторони отримали те, що хотіли, і залишилися задоволеними. Це ключове", - сказав Кулеба.

Коментуючи спілкування президентів України й США, він зазначив, що під час цієї розмови обговорювалися "питання на майбутнє, тобто нові ідеї, які потребували обговорення безпосередньо лідерами".

"Це обговорення відбулося, воно було дуже щирим. Я думаю, що вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати і особисто Президент Байден підтримують Україну, а Президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України", - відзначив глава української дипломатії.

Водночас, додав Кулеба, це була "дуже відверта розмова без реверансів".

"І там, де у нас є питання до США, ми ці питання дуже чітко ставили. І там, де є питання у США , вони їх так само дуже чітко ставили. І я дуже задоволений тим, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн", - сказав міністр.

На його переконання, це ще раз підтверджує союзний характер відносин між Україною і США.

Кулеба поінформував, що всі ідеї, які обговорили президенти, взяті в роботу.

"Це ідеї, які будуть рухати вперед, українсько-американські відносини і зміцнювати безпеку України та безпеку Європи загалом", - акцентував він.

Кулеба також заявив, що спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів є безпрецедентним документом, який перевершив очікування: "Це, дійсно, безпрецедентний документ. Я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування".

Глава МЗС подякував американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань.

Міністр наголосив, що ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень. Посадовець звернув увагу, що заява є предметною в частині грошей.

"Спільна заява - це те, над чим ми працювали; те, за що ми билися і перемогли", - підсумував Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський перебував у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.