Кулеба про закритий саміт НАТО: не розуміємо, як можна не запросити Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Північноатлантичний альянс за те, що на саміт НАТО не запросили Україну. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

Про це йшлося на брифінгу в МЗС.

За словами Кулеби, українська сторона розуміє бажання держав-членів НАТО провести саміт у закритому режимі, щоб обговорити трансатлантичну єдність, але не розуміє, як можна було не запросити Україну.

"Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні та проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні розслідування в Чехії. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році", - наголосив міністр.

За матеріалами РБК-Україна.